РИАМО - 10 авг. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что вузы России должны обеспечить равные права для студентов вакцинированных от Covid-19 и не вакцинированных, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Университетам важно обеспечить равенство прав студентов», — сообщил Фальков в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее Минобрнауки РФ утвердило рекомендации для обучения тех студентов, которые не привиты от коронавируса, их не будут допускать до очных занятия.

В частности, специалисты считают целесообразным перевод отказавшихся от вакцинации или имеющих в наличии медотвод студентов на дистанционную форму обучения.

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