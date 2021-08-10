РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 авг. Пожар в бытовках в поселке Ильинское-Усово в подмосковном Красногорске обошелся без пострадавших, сообщили «РИАМО в Красногорске» в пресс-службе администрации горокруга.

О возгорании стало известно в 11:37 во вторник. В 12:20 пожар локализовали. К 12:40 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение, а в 14:24 - полностью потушить пожар.

В результате пожара пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 15 строительных бытовок загорелись из-за прорыва газовой трубы.