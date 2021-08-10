РИАМО - 10 авг. В рамках регионального туристического маршрута «Путем Победы» в Орехово-Зуевском округе состоялась экскурсия по местам боевой славы, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Посещение мест боевой славы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, среди которых монументы, памятники, исторические музеи, а также места военных событий, проходит в рамках федерального проекта «Патриотизм в действии».

В ходе экскурсии участники посетили места боевой славы в муниципалитете, где смогли прочувствовать атмосферу времени Великой Отечественной войны.

Также в рамках маршрута была организована экскурсия в местном краеведческом музее.

«Путь Победы» – туристический маршрут по памятным местам боевой славы Великой Отечественной войны в Московской области, в рамках которого разрабатываются двухдневные и однодневные туристические маршруты по монументам, историческим музеям, памятным местам войны 1941-1945 годов. В августе такие экскурсии были проведены для школьников в Истре и Щелкове.

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