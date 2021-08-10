РИАМО - 10 авг. Ситуация с незаконными рубками в Рузском округе находится на постоянном контроле комитета лесного хозяйства Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

В июле на территории Рузского округа большие опасения у людей вызывала рубка деревьев на земельных участках, имеющих категорию «земли сельскохозяйственного назначения».

«Инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками ОМВД России по Рузскому городскому округу и жителями близлежащих поселений провели рейд, в ходе которого незаконная рубка была прекращена, установлен виновник происшествия», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он отметил, что на сегодняшний день работы не ведутся, территория включена в зону постоянного патрулирования инспекторов.

Границы земель лесного фонда на территории Московской области определены Федеральным агентством лесного хозяйства, указанные участки к землям лесного фонда не относятся. В результате проведенной проверки, Комитетом установлено, что лес, расположенный на земельных участках, никакой организации не передавался ни на каком-либо праве.

«Комитет лесного хозяйства области хоть и осуществляет охрану и защиту лесов исключительно на землях лесного фонда, но в связи с причинением Московской области вреда незаконной вырубкой, было принято решение обратиться в Арбитражный суд Московской области с иском о прекращении незаконного использования лесных насаждений на земельных участках. Возбуждено дело. Сегодня мы получили исполнительный лист», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.