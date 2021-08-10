РИАМО - 10 авг. Государственные услуги продолжают переводить в цифровой формат. К середине 2022 года регистрацию несовершеннолетних по месту жительства планируют перевести в электронный вид, сообщает «Российская газета».

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова в интервью «РГ» рассказала о том, как цифровизация повлияет на жизнь россиян.

«Дальнейшая цифровая трансформация социально-значимых госуслуг позволит отказаться и от этих штампов в пользу перепроверки соответствующих сведений в федеральных реестрах», - отметила она.

Ранее правительство России приняло постановление, признающее необязательными штампы о заключении брака, детях до 14 лет, а также ранее выданных внутренних и заграничных паспортах. Теперь эти сведения вносятся по желанию.

Валентина Казакова рассказала, что отказ от обязательного штампа о семейном положении никак не повлияет на жизнь граждан.

«Единственными подтверждающими брачно-семейные отношения документами являются свидетельство о регистрации или расторжении брака, а также свидетельство о рождении ребенка. Поэтому штампы в паспорте о браке и детях, носят вторичный, скорее информативный характер. И при желании – даже после изменений в законодательство о паспорте – их можно сохранить», - Казакова.

Она добавила, что отсутствие штампа не облегчит жизнь ни отцам-алиментщикам, ни тем, кто решит зарегистрировать повторный брак без расторжения прежнего.

«В настоящее время завершена работа по переводу на цифровые носители сведений ЗАГС, начиная с 1926 года. К тому же с октября 2018 года в России функционирует единый госреестр актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), куда заносятся сведения о заключении в стране всех браков», - объяснила Казакова.

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