РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 авг. Более 700 жителей подмосковного Красногорска, имеющих федеральный или региональный льготы, воспользовались бесплатными путевками в санатории, сообщили в Красногорском управлении социальной защиты населения.

«В Красногорске с начала 2021 года бесплатными санаторно-курортными путевками воспользовались 239 региональных льготников, 184 федеральных льготника и 300 детей-инвалидов», - сказала начальник Красногорского управления соцзащиты населения Лилия Гордон.

Путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются по медицинским показаниям.

По всем вопросам, связанным с условиями получения путевок, можно обращаться по телефону Красногорского управления социальной защиты населения: 8(498)602-19-26, добавочный 3.