РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Стал известен подрядчик для сноса зданий бывшей туберкулезной больницы на Трудовой улице Подольска, им стала компания ООО «Волгатехстрой» из Волгограда, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Дирекция заказчика капитального строительства Московской области 9 августа подвела итоги открытого конкурса в электронной форме, на основании которого контракт на демонтаж (снос) 4 объектов на Трудовой улице, 32/3 заключат с ООО «Волгатехстрой» (Волгоград).

В феврале текущего года на оперативном совещании с членами правительства и главами городских округов губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал дорожную карту по сносу зданий закрытой в 2015 году туберкулезной больницы в Подольске и организации на этом месте зоны отдыха. С такой просьбой к руководителю региона в ходе его рабочего визита в Подольск 5 июля 2019 года обратились жители.

В 2020 году были проведены работы по дезинфекции 4 сооружений больницы, разработана и прошла госэкспертизу проектно-сметная документация по ее сносу.