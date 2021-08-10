РИАМО - 10 авг. Перепись населения прошла на отдаленных и труднодоступных территориях в 6 регионах России в июле, сообщает пресс-служба организаторов Всероссийской переписи населения.

Так, в Свердловской области переписчики на внедорожниках и снегоболотоходах посетили 10 поселений, отрезанных от «большой земли» разливами рек и болот.

В Северо-Байкальском и Баргузинском районах Бурятии переписали население 7 населенных пунктов, в том числе на единственном полуострове озера Байкал – Святой нос, который входит в состав Забайкальского национального парка. Также переписчики посетили отдаленный поселок Давша на северном берегу Байкала – бывшее стойбище кочевых эвенков.

В республике Саха (Якутия) перепись прошла в 30 населенных пунктах Олекминского района. Он разделен рекой Леной и не имеет регулярного сообщения между поселениями и с «большой землей». Для переписи населения туда добирались водным транспортом.

Всего в июле перепись прошла на отдаленных и труднодоступных территориях 6 регионов России – в Бурятии, Дагестане, Якутии, Хабаровском крае, Магаданской и Свердловской областях. В августе перепись в труднодоступных местах продолжается.

Всероссийская перепись населения должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли. Основной этап переписи пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые перепись проведут в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного листа на портале госуслуг.