РИАМО - 10 авг. В ближайший час с сохранением до 9 утра среды в Москве местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень и гроза, сообщает пресс-служба департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.
Во время непогоды горожан призвали не находиться вблизи линий электропередач, деревьев и шатких конструкций.
В том случае, если гроза или сильный дождь застали в автомобиле, нужно включить аварийные огни, прекратить движение, заглушить двигатель и плотно закрыть окна и двери.
Также во время грозы нужно выключить мобильный телефон и электроприборы.
В случае необходимости нужно звонить по телефону 101 или 112.
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