РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 авг. Еще 34 случая инфицирования коронавирусом диагностировали в подмосковном Красногорске за минувшие сутки, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с Covid-19.

С начала пандемии а Красногорске выявили 22 369 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 34 - за минувшие сутки.

В Подмосковье за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 1 309 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 400 007 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончался 7 491 человек, выздоровели и выписались из медицинских учреждений 330 540 пациентов.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>