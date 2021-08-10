РИАМО - 10 авг. Руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут рассказал, что перед тем, как отдать ребенка в спорт, родители должны понять, зачем они хотят это сделать. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Потом родители должны отдать ребенка на выбранный кружок, чтобы «протестировать» предрасположенности и желания ребенка заниматься тем или иным видом спорта.

Эксперт предостерег родителей от желания реализовать свои мечты через ребенка. В этом случае его жизнь может превратиться в кошмар.

«По разным видам спорта существуют так называемые модельные наборы, модели потенциальной успешности по тому или иному виду спорта. Если ваш ребенок соответствует по той или иной модели, то вы можете для себя сделать вывод о том, что нужно продвигаться в этом направлении. Однако здесь существует еще вопрос когнитивики, то есть психоэмоционального статуса — предрасположенности и желания ребенка заниматься тем или иным видом спорта», — сказал эксперт.

Кроме того, Статут считает, что нужно показать ребенка психологу, ориентированному на спорт, и пройти определенные тесты.

«Таким образом, нужно провести физиологическое тестирование и выявить соответствие ребенка модельным показателям, а также провести психическое обследование, которое выявит предрасположенность. Естественно, самому родителю это сделать не представляется возможным, для этого существуют разнообразные, в частности у нас в стране, определенные виды тестирования», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, родителям важно помнить, что все бывшие спортсмены в рамках своего психотипа — несостоявшиеся, поскольку амбиции и желания настоящего спортсмена обычно всегда превышают те цели и те результаты, которых он смог добиться.