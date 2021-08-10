РИАМО - 10 авг. Руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут рассказал, что перед тем, как отдать ребенка в спорт, родители должны понять, зачем они хотят это сделать. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Потом родители должны отдать ребенка на выбранный кружок, чтобы «протестировать» предрасположенности и желания ребенка заниматься тем или иным видом спорта.
Эксперт предостерег родителей от желания реализовать свои мечты через ребенка. В этом случае его жизнь может превратиться в кошмар.
Кроме того, Статут считает, что нужно показать ребенка психологу, ориентированному на спорт, и пройти определенные тесты.
«Таким образом, нужно провести физиологическое тестирование и выявить соответствие ребенка модельным показателям, а также провести психическое обследование, которое выявит предрасположенность. Естественно, самому родителю это сделать не представляется возможным, для этого существуют разнообразные, в частности у нас в стране, определенные виды тестирования», – подчеркнул эксперт.
Кроме того, родителям важно помнить, что все бывшие спортсмены в рамках своего психотипа — несостоявшиеся, поскольку амбиции и желания настоящего спортсмена обычно всегда превышают те цели и те результаты, которых он смог добиться.
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