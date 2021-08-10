РИАМО - 10 авг. Более 50 сотрудников ОМОН «Пересвет» и сергиево-посадского отдела Росгвардии сдали безвозмездно кровь для больниц Подмосковья, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Сдача крови прошла на базе ОМОН «Пересвет» в специальном передвижном медицинском комплексе, в котором установлено оборудование для обеззараживания воздуха. Всего собрали больше 20 л крови.

Перед тем, как взять кровь, сотрудников осмотрели врачи и они сдали необходимые анализы. Затем донорскую кровь отправили по назначению в медицинские учреждения региона.

«В Московской области сотрудники Росгвардии ежегодно принимают участие в подобных мероприятиях. В больницах находится много людей, которые нуждаются в компонентах крови. Мы были рады помочь гражданам, особенно в столь непростое время», - сказал командир ОМОН «Пересвет» полковник полиции Андрей Карявин.

Весной прошлого года в регионе стартовала донорская акция Росгвардии «От сердца к сердцу». Из-за пандемии коронавируса количество доноров резко снизилось, возник риск дефицита плазмы и эритроцитарной массы. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии выступили с инициативой пополнить региональные банки крови.