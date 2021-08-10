РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Сотрудники ГИБДД Подольска 11 августа проверят соблюдение правил по перевозке детей в автомобилях, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Отделом ГИБДД УМВД России по Подольску будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». Административный штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тыс. рублей, но, в первую очередь, это проявление любви и заботы к собственному ребенку.

Необходимо знать, что адаптеры ремней безопасности - так называемые «направляющие лямки», «треугольники», которые ранее позиционировались как детские удерживающие устройства и рекомендовались производителями и продавцами для использования при перевозке детей в салонах автомобилей, таковыми не являются и наносят еще более тяжелые травмы при ДТП, так как располагаются на животе ребенка. Поэтому родителям следует быть внимательными при выборе средств пассивной безопасности для ребенка-пассажира в возрасте до 12 лет.