РИАМО - 10 авг. В Подмосковье за 7 месяцев 2021 года бесплатной землей обеспечили 1075 многодетных семей, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям Подмосковья продолжается. В течение июля администрации городских округов передали земельные участки еще 190 многодетным семьям региона», – сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Наибольшее количество участков в июле передала многодетным семьям администрация городского округа Химки – 42 земельных участка, Орехово-Зуевского округа – 20 участков, Серпухова – 18 участков, Люберец – 15 участков, Подольска – 12, Можайского округа и Чехова – по 10 участков.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова отметила, что с момента вступления в действие областного закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям (2011 год - ред.) в Московской области участки получили 29 080 семей с тремя и более детьми.

Наибольшее число участков с 2011 года передали: Щелково (1622 семьи), Орехово-Зуевский округ (1259 семей), Богородский (1207 семей), Сергиево-Посадский (1079 семей), Раменский (984 семьи), Дмитровский (930 семей), Коломенский (924 семьи) округа, Серпухов (916), Пушкинский округ (914), Химки (875), Наро-Фоминский (851) и Чехов (838).