РИАМО - 10 авг. Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» в Подмосковье могут записаться на повторную вакцинацию от коронавируса через клуб в своем городском округе, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр соцразвития региона Ирина Каклюгина.

«В клубах у нас открыто 40 пунктов вакцинации, они расположены в 36 городских округах Подмосковья», - сказала Ирина Каклюгина.

Она отметила, что для пожилых жителей созданы все комфортные условия для прохождения вакцинации в клубах «Активное долголетие». Предусмотрен прием врача, а также зоны для отдыха.

«Всего вакцинацию в клубах «Активного долголетия» прошли более 33,5 тыс. пожилых жителей региона», - добавила Каклюгина.

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали уже более 3 млн человек. Прививка поможет снизить риск инфицирования и избежать тяжелого течения болезни в случае заражения.

Пройти вакцинацию может каждый человек старше 18 лет. Достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

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