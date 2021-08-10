РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 авг. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире одного из домов на улице Речной в подмосковной Балашихе, информации о пострадавших нет, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

Ранее в социальных сетях очевидцы разместили фото с места пожара. На место возгорания выехали экстренные службы округа.

В оперативно-дежурную смену во вторник в 12:27 поступило сообщение о пожаре в квартире на площади 5 кв. м по адресу: Балашиха, улица Речная. В 13:08 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших нет.

Дальнейшая информация уточняется.