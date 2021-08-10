РИАМО - 10 авг. Блогер Юрий Хованский оказался включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму, сообщает Федеральное агентство новостей.

Хованскому 31 год. Он ведет свой блог на видеохостинге YouTube, на который подписано 4,4 млн человек. Летом этого года блогера задержали за то, что он спел песню, в которой оправдал теракт в Театральном центре на Дубровке.

Решение о внесении Хованского в перечень лиц, причастных к терроризму, обнародовал Росфинмониторинг на своем сайте.

Блогер находится под стражей в Санкт-Петербурге до 8 сентября.

Трагедия в московском Театральном центре на Дубровке произошла 23-26 октября 2002 года. Группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» и служащих театра. Спустя почти трое суток произошел штурм здания, в результате которого террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. В результате теракта погибли 130 заложников.