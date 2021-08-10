РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 авг. В подмосковном Домодедове к сентябрю благоустроят 33 тротуара, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«К сентябрю появятся 33 тротуара, чтобы жители могли комфортно добраться до социально важных объектов даже в непогоду», - написал Двойных в своем Instagram-аккаунте.

Тротуары обустраиваются на месте «народных троп» - привычных для жителей маршрутов, которые исторически сложились, чтобы сократить путь до социально значимых объектов инфраструктуры: детских садов, школ, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, детских и игровых площадок.