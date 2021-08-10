РИАМО - 10 авг. В преддверии сезона охоты на водоплавающую дичь в Подмосковье охотникам напоминают об ограничениях на добычу и охотничьей этике, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Сезон стартует 14 августа. Разрешается добывать не более 5 особей в день. Заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что охота на птицу – самая массовая в Подмосковье.

«Напомню начинающим охотникам об ограничении: разрешается добывать не более 5 особей в день. Кроме того, настоящий охотник никогда не будет стрелять по молодым уткам – так называемым хлопунцам, которые еще не встали на крыло. И еще хочу обратиться с просьбой: охотьтесь цивилизованно, не нанося ущерба окружающей среде. Это касается обустройства скрадка, разведения костров и других особенностей пребывания на природе. Удачной всем охоты!», - сказал Разин.

Самые распространенные охотничьи виды среди пернатых Подмосковья – гуси, утки и вальдшнепы. Охота на водоплавающих птиц продлится до поздней осени и перейдет в сезон охоты на пушных и копытных животных. На весь этот период инспекторы госохотнадзора Минэкологии Подмосковья переводятся на работу в режиме повышенной готовности.

Рейды по контролю за соблюдением правил охоты будут проводиться ежедневно.