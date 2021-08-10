РИАМО - 10 авг. Капитальный ремонт автодорожного моста «Тушинский ДК» завершили в столичном районе Южное Тушино, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Сооружение располагается над рекой Сходней на Фабричном проезде. Там заменили балки несущей конструкции, отремонтировали бетонные поверхности крайних опор, укрепили земляные откосы, заменили деформационные швы и гидроизоляцию.

Еще рабочие положили новый асфальт, а вместо железобетонного отбойника установили «Трансбарьер». Он представляет собой более прочное и износостойкое барьерное ограждение.

Чтобы полностью не перекрывать движение, работы провели в два этапа: для автотранспорта всегда был открыт проезд по одной полосе в каждом направлении.