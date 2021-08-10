РИАМО - 10 авг. Федеральная антимонопольная служба России приступила к проверке ЦУМа на фоне подозрений группы организаций Mercury в международном ценовом сговоре в сфере элитной брендовой продукции, сообщает Газета.ru.

Ведомство проводит выездные проверки. Между тем, сотрудники ФАС больше двух часов не могли встретиться с представителем компании с доверенностью.

Встреча нужна была для того, чтобы попасть в офисы и начать проверки.

Компанию подозревают в международном ценовом сговоре, в том числе, при реализации товаров онлайн.

Максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России составляет до 15% от годовой выручки компании.