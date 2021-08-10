РИАМО - 10 авг. В городском округе Солнечногорск возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика в результате пожара в СНТ «Водолей», сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Пожар произошел 8 августа. После локализации спасатели нашли в доме тело ребенка с термическими повреждениями. Его родители получили ожоги разной степени тяжести.

Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Следователи уже провели осмотр места происшествия и допросили родителей мальчика.

Также назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы для установление всех обстоятельств трагедии.