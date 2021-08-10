РИАМО - 10 авг. Заведующий отделением анестезиологии и реанимации многопрофильного онкоцентра Вадим Груздев рассказал, что медики погружают людей в искусственную кому для того, чтобы на время выключить работу важных органов, сообщает aif.ru.

«Основная задача при введении в искусственную (медикаментозную) кому — это, грубо говоря, отключить мозг, но обеспечить органы и ткани кислородом, чтобы организм не пострадал от гипоксии, которая особенно опасна для головного мозга. Нервные клетки не восстанавливаются, и это чистая правда, поэтому цель процедуры — сохранить головной мозг пациента неповрежденным и дать возможность человеку проснуться полноценной личностью», — говорит врач.

При этом медик подчеркнул, что погружение в медикаментозную кому — это большое искусство. Ведь врач должен правильно выбрать препарат и дозу, а также способ введения препарата.

Если медики в этом случае допустили ошибку, то она может обернуться необратимыми последствиями для пациента. Не менее важно правильно определить момент, когда больного надо ввести в кому и когда вывести из нее.

Основные причины, по которым пациента вводят в медикаментозную кому: пневмония, операция, во время которой человек может потерять много крови, а также инсульт или травма головного мозга.