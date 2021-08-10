РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Центральную библиотеку Подольска во Дворце культуры «Октябрь» модернизируют до конца года, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Московской области приступили к реализации второго этапа проекта «Библиотека – современное общественное пространство». В нем принимают участие 15 библиотек из 14 городских округов, в том числе Центральная библиотека МУК «ЦБС Подольска», которая находится в ДК «Октябрь».

До конца года в них будут внедрены инновационные методы работы, усовершенствовано пространство и событийное наполнение, появятся удобные сервисы и новые услуги для посетителей.

Цель проекта – повысить привлекательность библиотек для молодежной аудитории и создать условия для системного развития библиотечной сети региона.