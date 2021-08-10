РИАМО - 10 авг. Мужчину, обвиняемого в изнасиловании 14-летней девочки в Москве, взяли под стражу по решению суда, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что 31-летний житель Москвы запер в квартире на севере города и изнасиловал несовершеннолетнюю. При этом предварительно он выгнал супругу с детьми на лестничную площадку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело сразу по трем статьям УК.

«Фигурант уголовного дела был ранее осужден за совершение особо тяжкого преступления, а также систематически злоупотребляет крепкими спиртными напитками», – отметила Иванова.

Злоумышленника будут проверять на причастность к совершению аналогичных преступлений.