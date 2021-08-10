РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 авг. Балашихинский «Водоканал» 11 августа проведет промывку сетей водоснабжения на улицах Юбилейная и Чаплыгина в микрорайоне Железнодорожный, на время работ могут изменяться органолептические показатели воды, сообщается на сайте предприятия.

С 9:00 и до окончания работ проведут внеплановую промывку водопроводных сетей в городском округе. Работы пройдут в жилых домах на улицах Юбилейная, 18В, 24, 24А, 26, 28, 28/1, 30, 32, 34; Чаплыгина, 1-13.

В связи с проведением работ по промывке сетей холодного водоснабжения возможно временное изменение органолептических показателей воды, а также понижение давления холодной воды.