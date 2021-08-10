РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. За минувшие сутки в Люберцах выявили 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 19 183 инфицированных. Об этом сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 309 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

В Котельниках за сутки выявили 3 новых случая коронавируса, всего в округе зарегистрировано 2 783 случая заражения Covid-19. В Дзержинском за сутки выявили тоже 3 новых инфицированных, всего с начала пандемии в округе вирус нашли у 3 230 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 400 007 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 7 491 человек. Выздоровели и выписались 330 540 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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