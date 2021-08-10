РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 авг. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-воздушных сил России, пройдут в ДК им. Чкалова в подмосковном Щелкове 15 августа, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Праздничные мероприятия начнутся в 10:00 в микрорайоне Чкаловский возле мемориального комплекса «Отдавшим жизнь за нашу Советскую Родину». Здесь состоится торжественный митинг, а также парадным маршем пройдут воинские части Чкаловского гарнизона.

С 10:00 до 15:00 возле ДК им. В.П. Чкалова будут работать интерактивные площадки, фотозоны, пройдут мастер-классы и семейные квесты, также состоится концертная программа. В 11:30 откроется фотовыставка «Крылья России». С 19:00 до 21:30 пройдет вечерняя программа «Ритмы города». Завершит мероприятие праздничный фейрверк, который состоится в 22:00.

День Военно-воздушных сил отмечается в России ежегодно 12 августа. Праздник объединяет пилотов воздушного флота и работников авиационной инфраструктуры.