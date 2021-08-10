РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 авг. Мужчину сбила электричка на ж/д станции Подлипки Дачные в подмосковном Королеве, сообщил директор МКУ «Королевский центр безопасности и гражданской обороны населения» Александр Потатуев.

Сообщение о найденном мужчине у ж/д путей поступило около 10:00 во вторник. 32-летнего мужчину задела проходящая электричка, его нашли у первой платформы в сторону Москвы.

Пострадавший жив, он доставлен в реанимацию городской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травматическим шоком и множественными переломами.

По предварительным данным, мужчина пытался сэкономить на билете и пройти на платформу через пути.