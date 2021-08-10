РИАМО - 10 авг. В подмосковной Истре с 26 по 29 августа пройдет Всероссийский гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир». Мероприятие состоится в деревне Дубровское на территории сыроварни «Русский Пармезан», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В рамках фестиваля пройдет традиционная ярмарка, где можно будет купить фермерскую продукцию. А еще будет организована обширная деловая программа с участием экспертов для обсуждения основных направлений деятельности в сферах сельского хозяйства, экономики, промышленности и туризма в условиях новых обстоятельств.

На ярмарку съедутся почти 400 фермерских хозяйств из 54 регионов России, народные художественные промыслы и рукоделие будут представлены 34 производствами.

Посетители фестиваля смогут купить натуральную фермерскую продукцию: сыр, колбасы, хлеб, мед, сладости, молочную продукцию, напитки и многое другое.

Главная цель мероприятия – помочь фермерам со всей России обменяться опытом и расширить сферу сбыта продукции.

В рамках фестиваля уже четвертый год подряд пройдет самый масштабный конкурс сыров «Лучший сыр России». В нем примут участие около 200 сыроварен. Экспертное жюри определит победителей в 12 номинациях.

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