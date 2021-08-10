РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Сотрудники ГИБДД Подольска до 15 августа будут выявлять водителей, непристегнутых ремнями безопасностями во время движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

С 9 по 15 августа на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по Подольску проводится профилактическое мероприятие «Ремень безопасности» с целью выявления водителей, непристегнутых ремнем безопасности, перевозки пассажиров.

Водителей округа просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.