РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. В городском округе Люберцы привели в нормативное состояние порядка 60 пешеходных переходов возле образовательных учреждений, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«К началу нового учебного года в округе проводим плановые мероприятия по организации безопасного дорожного движения около образовательных учреждений. На сегодня приведены в нормативное состояние 59 пешеходных переходов, 18 находятся в работе», - сказал Ружицкий.

По его словам, все ремонтные работы на переходах будут завершены до 20 августа. Всего на территории городского округа оборудовано 77 переходов около учебных заведений.