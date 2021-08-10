РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 авг. В течение минувшей недели Госжилинспекция Подмосковья обработала в Центре управления регионом 765 заявок от жителей Балашихи по вопросам содержания многоквартирных домов, они поступили в систему Единой диспетчерской службы региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В условный топ наиболее волнующих жителей муниципалитета тем вошли: несанкционированные надписи, рисунки, реклама на фасаде (187 заявок); ненадлежащая уборка подъездов (124); неисправности лифтового оборудования (40); неисправности дверей в местах общего пользования (39) и неисправное освещение подъезда/входной группы (27)», - говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции региона Ольги Фединой, направить заявку в ЕДС можно через портал eds.mosreg.ru. Это наиболее оперативный способ решения жилищно-коммунальных проблем. Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Качество проведенных работ должен согласовать заявитель.