РИАМО - 10 авг. За минувшие сутки в Московской области выявили 1309 новых случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число новых случаев выявили в Одинцовском округе (112) и Солнечногорске (98), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

90 случаев выявили в Раменском, 65 – в Домодедове, 61 – в Орехово-Зуевском округе, 59 – в Химках, 45 – в Подольске, 43 – в Мытищах, 42 – в Балашихе, 40 – в Клину, 38 – в Жуковском, 37 – в Люберцах, 36 – в Ленинском округе, 35 – в Чехове, 34 – в Красногорске, 29 – в Богородском округе, 26 – во Фрязине, 24 – в Наро-Фоминске, 23 – в Королеве, по 22 – в Ступине и Истре, по 21 – в Лобне и Егорьевске, 19 – в Павловском Посаде.

По 16 случаев выявили в Долгопрудном, Дмитрове и Шатуре, по 15 – в Кашире, Зарайске, Серпухове, по 11 – в Коломне, Луховицах, Лыткарине, по 12 – в Рузе, Сергиевом Посаде, 10 – в Черноголовке, по 9 – в Воскресенске, Дубне, Ивантеевке, Щелкове, 8 – в Электростали, по 6 – в Пущине, Пушкине, по 5 – в Волоколамске, Протвине, Реутове.

По 4 – в Бронницах, Краснознаменске, Лотошине, по 3 – в Дзержинском, Котельниках, Электрогорске, по 2 – в Лосино-Петровском, Талдоме, по 1 – в Красноармейске, во Власихе, Озерах, Можайске и Серебряных Прудах.

Ни одного случая не выявили в Звездном городке, Молодежном, Рошале и Шаховской.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 400 007 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 7491 человек. Выздоровели и выписались 330 540 человек.

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