РИАМО - 10 авг. Власти Москвы утвердили проект комплексного благоустройства территорий у станций Бутово и Щербинка второго Московского центрального диаметра на юге столицы, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Общая территория участка благоустройства от ТПУ «Щербинка» до Варшавского шоссе составляет 61,4 га.

Будет проведено строительство трех пешеходных переходов через пути МЦД-2: в районе станций Бутово и Щербинка и в створе проектируемого проезда №359, от которого обустроят удобный пешеходный маршрут к жилой застройке.

Также будет реконструирована улично-дорожная сеть, включая участок Большой Бутовской улицы и строительство новых улиц с организацией движения городского транспорта. Кроме того, появится сеть велодорожек.

Рядом со станциями появятся дополнительные остановки наземного транспорта, парковки для велосипедов и машин. От станций до остановок можно будет пройти под навесами от непогоды.

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