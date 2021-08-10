РИАМО - 10 авг. В Подмосковье с 2017 года действует программа «Мой подъезд», в рамках которой участники конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» получают подарки, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Так, жители домов на улице Белякова в Ногинске и улице Карла Маркса в Королеве превратили свои подъезды в настоящее арт-пространство. Жители расписали стены оригинальными узорами.

Конкурс призван привести к нормативному состоянию подъезды в многоквартирных домах и обеспечить жителей благоприятными условиями для проживания.

Приз за второе место в номинации «Лучший отремонтированный подъезд в высотных домах» и «Лучший отремонтированный подъезд в домах низкой этажности» – туристическая поездка по историческим достопримечательностям Московской области.

Победители отправились в парк «Патриот», расположенный в Одинцовском округе. Затем соседи выехали на Вяземскую усадьбу. Там они смогли насладиться живописным парком усадьбы Вяземы, конным двором, а также окунуться в атмосферу быта эпохи 17 века, пройдя по дворцу.

Этот конкурс сплотил соседей, поэтому после совместно проведенного дня остались только позитивные эмоции. Взрослые и дети были в восторге от сказочной атмосферы, которая окружала их весь день.

Участие в программе «Мой подъезд» добровольное и происходит по решению собственников жилья. Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями МКД, позволяя им самим выбрать колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил.

Оценить участников можно было по 5 номинациям: «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья с участием жителей», «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья», который делится на 3 группы «в домах низкой этажности, в домах средней этажности, в высотных домах» и «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий».