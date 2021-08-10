РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 авг. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 43 новых случая Covid-19, с начала пандемии в округе подтвердили 18 466 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 309 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 400 007 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 7 491 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 330 540 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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