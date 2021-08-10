РИАМО - 10 авг. АО «Оборонэнерго» привлекли к административной ответственности за повторное нарушение сроков подключения к электросетям в Подмосковье. Московское областное УФАС России оштрафовало компанию на сумму 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В УФАС обратилась жительница деревни Редино городского округа Солнечногорск с жалобой на несоблюдение АО «Оборонэнерго» правил технологического присоединения. Компания не выполнила мероприятия по техприсоединению к электросетям в установленный срок.

В ходе расследования по делу об административном правонарушении УФАС установило, что «Оборонэнерго» нарушило правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена КоАП РФ.

Антимонопольное ведомство также установило, что АО «Оборонэнерго» ранее неоднократно привлекалось к административной ответственности за нарушение сроков выполнения мероприятий по техприсоединению. В связи с этим нарушителя привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ «Повторное нарушение порядка подключения (технологического присоединения)» с назначением штрафа в размере 600 тыс. рублей.