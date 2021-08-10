РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Семьи Подольска с низкими доходами получат региональные пособия на детей в двойном размере в августе, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодно перед началом учебного года семьи с низкими доходами получают выплату регионального пособия в двойном размере. В августе родители получают пособие сразу за два месяца – за август и за сентябрь, а следующая выплата уже поступает в октябре.

Размеры ежемесячных пособий на детей составляют: до 1,5 лет – 2 319 руб.; от 1,5 до 3 лет – 4 420 руб.; от 3 до 7 лет – 1 159 руб.; от 7 и старше – 582 руб. На детей одиноких матерей: до 1,5 лет – 4 637 руб.; от 1,5 до 3 лет – 6 739 руб.; от 3 до 7 лет – 2 319 руб.; от 7 и старше – 1 158 руб.

На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву: до 1,5 лет – 3 188 руб.; от 1,5 до 3 лет – 5 289 руб.; от 3 до 7 лет – 1 739 руб.; от 7 и старше – 869 руб.