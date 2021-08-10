РИАМО - 10 авг. Столичные власти утвердили порядок реализации проекта «Социальный контракт». Его целью является помощь трудоспособным членам малоимущих семей с детьми в улучшении своих перспектив на рынке труда и поиске хорошей работы. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В основу проекта лег положительный опыт пилотного проекта по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми, реализованного в Москве в 2019-2020 годах. В рамках проекта трудоустроили более 2 тыс. человек, а их средняя зарплата составила порядка 50 тыс. рублей. Кроме того, 630 человек прошли профессиональное обучение.

Участниками проекта могут стать трудоспособные члены семей с детьми, чей среднедушевой доход не превышает величину московского прожиточного минимума. Для участия нужно подать заявление в центре занятости «Моя карьера». С каждым участником проекта будет подписано соглашение – «социальный контракт», сроком на 6 месяцев.

Контракт предусматривает выполнение индивидуального плана мероприятий по поиску подходящего места работы. Также возможно однократное продление соглашения еще на полгода в случае, если участник предпринимал активные действия для трудоустройства, но ему не удалось найти работу или возникли независящие от него обстоятельства.

Поддержка

После подписания соцконтракта участнику предоставят меры поддержки, включая полный комплекс услуг по поиску работы и карьерному консультированию. Также будут предоставлены содействие в открытии собственного дела или получении статуса самозанятого и другие услуги.

После трудоустройства заключается допсоглашение сроком до 3 лет, в рамках которого предоставляются дополнительные меры поддержки. К примеру, ребенок при наличии свободных мест получает приоритет при зачислении в дошкольное учреждение с 1,5 лет вместо 3 лет. Больному родственнику или члену семьи в приоритетном порядке будет обеспечен патронажный или стационарный уход.

Ребенок сможет принять участие в городской программе активного детского отдыха «Московская смена» в приоритетном порядке. Также сохраняются ежемесячные выплаты на детей, бесплатное горячее двухразовое питание в школе и льготные путевки в детские лагеря.

Если участник проекта уволится, но при этом в течение 30 календарных дней повторно приступит к работе, то за ним сохранят статус участника проекта и меры поддержки.

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