РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 авг. Инспекторы ГИБДД в Королеве проведут рейд «Ремень безопасности» до 18 августа, сообщил «РИАМО в Королеве» временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.

Операция «Ремень безопасности» стартовала в округе в понедельник.

«Инспекторы ГИБДД ежедневно будут напоминать о необходимости использовать ремень безопасности не только на переднем сидении, но и пассажирам на задних сидениях», - сказал Ермилов.

Использование ремня безопасности снижает вероятность летального исхода во время ДТП, помогает удерживать человека в сидении при вынужденных маневрах. Особенно внимательно следует относиться к маленьким пассажирам и к их безопасности.