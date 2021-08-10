РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. Первого сентября в городском округе Люберцы порядка 39,7 тыс. ребят пойдут в школы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Планируется, что 1 сентября 2021 года за школьные парты сядут порядка 39,7 тыс. человек, из них более 4,9 тыс. – первоклашки. В детские сады пойдут около 19 120 маленьких люберчан», – пояснил Ружицкий.

В настоящее время в образовательных учреждениях городского округа проходят ремонты, а также проводятся работы по благоустройству прилегающих территорий. В 2 гимназиях будут оборудованы универсальные спортивные площадки.

Кроме того, в плановом режиме продолжается проверка готовности школ и детсадов к началу нового учебного года. Межведомственная комиссия по приемке учреждений начала работать 12 июля.

«По состоянию на 9 августа межведомственной комиссией принято более 70% образовательных организаций», – уточнил глава Люберец.