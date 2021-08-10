РИАМО - 10 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий, прилегающих к станциям Красный Строитель, Покровское и Котляково МЦД-2, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Речь идет участке от МКАД до пересечения границ районов Чертаново Центральное, Бирюлево Западное и Царицыно площадью 286,83 га.

Станции Красный Строитель и Покровское МЦД-2 находятся в южной части Москвы – между ж/д станциями Битца и Царицыно. В столице планируют построить станцию Котляково. С нее можно будет пересесть на одноименную станцию Павелецкого направления МЖД.

Благоустройство вокруг указанных станций позволит улучшить пешеходную доступность. Для этого построят 10 пешеходных переходов через ж/д пути и строящуюся Юго-Восточную хорду.

Кроме того, в планах реконструировать улично-дорожную сеть, которая прилегает к будущей станции Котляково.

А еще около парковок оборудуют пункты проката велосипедов, такси. От станций до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами «сухие ноги», которые защищают ноги от дождя и снега.

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