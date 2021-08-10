РИАМО - 10 авг. В День знаний в Подмосковье откроются 18 новых школ, которые смогут посещать 16 тыс. учеников, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Новые школы появятся в 13 городских округах: Клин, Можайский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Серпухов, Электрогорск, Балашиха, Коломна, Подольск, Чехов, Химки, Люберцы и Одинцовский.

Для учеников построили современные и просторные здания, оснащенные всем необходимым. Штат педагогов для новых школ укомплектован.

В новом учебном году за парты в Подмосковье сядут 985 тыс. детей, в том числе более 115 тыс. первоклассников. Свои двери откроют 1260 школ. В настоящее время продолжается приемка образовательных учреждений, которая завершится 20 августа.

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