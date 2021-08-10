РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. Жители Люберец смогут сообщить в полицию о фактах нарушения избирательного законодательства на выборах в сентябре, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

19 сентября на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» пройдет единый день голосования.

Жителей просят проявить сознательность, бдительность и уважение к закону. Обо всех фактах нарушения избирательного законодательства можно сообщить по следующим номерам телефонов: дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое» - 8(495)554-93-94 или 112, телефон доверия ГУ МВД России по Московской области - 8(495)692-70-66, телефон доверия МВД России - 8(495)667-74-47.