РИАМО - 10 авг. В подготовке и перевозке организаторов, участников и гостей VII Международного военно-технического форума «Армия-2021» будет задействовано более 530 автобусов. Форму пройдет в Подмосковье с 22 по 28 августа, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Маршруты, по которым автобусы будут бесплатно возить пассажиров, согласованы с заказчиком.

Работа начнется уже 14 августа, до официального открытия мероприятия.

Перевозки будут осуществлять автобусы марок ЛиАЗ-529260, ЛиАЗ-529265, ЛиАЗ-5250 и ГАЗель Next. Больше всего машин – 110 транспортных средств – выйдет на маршруты в субботу, 28 августа. Обслуживать форум будут порядка 165 водителей. А объем работы превысит 7,6 тыс. авточасов.

«Наши автобусы и сотрудники из всех подразделений компании ежегодно задействованы в перевозках посетителей форума. Работники «Мострансавто» обладают необходимой квалификацией, а компания — парком транспортных средств, соответствующих современным критериям комфорта и безопасности», - рассказал генеральный директор компании Сергей Смирнов.

Координировать процесс будет группа технологического обеспечения. Она начнет работать с 21 августа.

«В ее задачи войдут предварительная подготовка и оперативное переключение подвижного состава, диспетчерский контроль за транспортными средствами, мониторинг соблюдения схем маршрутов, интервалов движения и т. д.», — уточнил Смирнов.

Компания предусмотрит дополнительный подвижной состав, на случай если пассажиропоток увеличится, а также эвакуатор, чтобы быстро эвакуировать автотранспорт в случае необходимости.

Всех сотрудников предприятия обеспечат индивидуальными средствами защиты, а в салонах будут проводить регулярную дезинфекцию.

В 2020 году автобусы «Мострансавто» перевезли более 120 тыс. гостей и участников форума.