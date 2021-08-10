РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. В городском округе Люберцы в рамках программы «Народные тропы» обустроили первые пешеходные дорожки, протоптанные людьми во дворах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году в Подмосковье запустили новую программу «Народные тропы», которая включает в себя обустройство пешеходных дорожек во дворах, а также обустройство и создание пешеходных маршрутов, протоптанных людьми.

«Это не масштабная программа благоустройства парка или сквера, а решение ежедневных нужд людей. В рамках данной программы в текущем году в Московской области запланировано обустройство свыше тысячи объектов. На сегодняшний день «народные тропы» появились в Люберцах: пешеходная дорожка во дворе дома №201 на Октябрьском проспекте, пешеходные дорожки у домов №№5 и 6 на улице Куракинской», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что данная программа будет продолжена и в будущем году.

«Ее реализация позволит сделать быт людей комфортнее, а доступ к объектам социальной значимости более быстрым и удобным», - заключил Хайкин.