РИАМО - 10 авг. В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 1922 человека, общее число выздоровевших людей в регионе выросло до 330 540, сообщается на сайте областного Минздрава, посвященном ситуации с Covid-19.

В регионе на текущий момент всего зарегистрировано 400 007 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии умер 7 491 человек, из этого числа 29 – за прошедшие сутки.

В Московской области в рамках прививочной кампании вакцинацию от коронавируса прошли уже более 3 млн человек. Это позволило выполнить план по вакцинации в регионе на 80%.

Записаться на прививку в Подмосковье можно через портал «Госуслуги», а также по номеру телефона 122.

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