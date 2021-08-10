РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 авг. Готовность образовательных учреждений городского округа Люберцы к началу нового учебного года составила порядка 70%, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе в плановом режиме проходит проверка готовности школ и детских садов к началу нового учебного года. Межведомственной комиссией принято 67 образовательных учреждений из 95, это более 70% от общего количества», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что во время проверок особое внимание уделяется готовности систем автоматической пожарной сигнализации, «тревожных» кнопок, организации охраны и соблюдению контрольно-пропускного и внутреннего режимов.