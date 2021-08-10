РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 авг. В поселке подмосковного Красногорска из-за прорыва газовой трубы загорелись 15 строительных бытовок, есть угроза распространения огня дальше, сообщили «РИАМО в Красногорске» в МЧС.

«В поселке Ильинское-Усово произошел прорыв газовой трубы диаметром 400 мм. Загорелись расположенные рядом 15 бытовок. Под угрозой распространения огня еще 30 бытовок», - сообщили в экстренной службе.

Пожарные подразделения активно работают на месте происшествия.